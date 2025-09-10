В Белгородской области БПЛА ударили по зданию правительства

При падении обломков сбитого беспилотника также загорелся частный дом, очаг возгорания локализован. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы, уточнил Гладков в Telegram.
По данным Минобороны, сегодня ночью силы ПВО сбили над территорией региона 11 дронов. В предыдущий раз БПЛА ударили по зданию правительства Белгородской области 14 августа, был поврежден кабинет губернатора. СКР квалифицировал атаку как теракт.
