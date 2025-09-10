Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарца приговорили к 19 годам колонии в Саратовской области за госизмену

Суд вынес приговор жителю Самарского региона, который передавал сведения СБУ об объектах Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Самарской области осудили в Саратовской области. 46-летнего Евгения Д. признали виновным в государственной измене и незаконном сбыте оружия и боеприпасов. Мужчина передавал СБУ сведения о военных объектах региона.

Установлено, что с октября по ноябрь 2023 года самарец связался с сотрудниками службы безопасности Украины и передал им схему одного из оборонно-промышленных предприятий Саратовской области и сведения о его сотрудниках. В феврале 2024-го мужчина по заданию куратора следил за командованием одной из воинских частей, сообщает телеканал «Саратов 24». В июне того же года он перевез из Новороссийска в Энгельс оружие и боеприпасы. После этого его задержали сотрудники ФСБ.

Суд приговорил Евгения Д. к 19 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.