Самарца приговорили к 19 годам колонии в Саратовской области за госизмену

Установлено, что с октября по ноябрь 2023 года самарец связался с сотрудниками службы безопасности Украины и передал им схему одного из оборонно-промышленных предприятий Саратовской области и сведения о его сотрудниках. В феврале 2024-го мужчина по заданию куратора следил за командованием одной из воинских частей, сообщает телеканал «Саратов 24». В июне того же года он перевез из Новороссийска в Энгельс оружие и боеприпасы. После этого его задержали сотрудники ФСБ.