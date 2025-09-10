Мощный пожар охватил склад во Владивостоке

Сильный пожар вспыхнул во Владивостоке. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщается, что пожар охватил около тысячи квадратных метров: в здании, где расположены склад, частично обвалилась крыша. В тушении задействовали 11 единиц техники и 45 пожарных.
— По оперативным данным… поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровской. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России, — передает Telegram-канал ведомства.
Ночью 9 сентября загорелись две квартиры на юго-западе столицы. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Болотниковской, 54, корпус 2.
6 сентября в Москве в Сумском проезде загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, сообщил источник «ВМ» в экстренных службах города. Из огня спасли ребенка, его передали врачам для осмотра. Других пострадавших нет.