Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На футболиста Смолова завели уголовное дело из-за драки в кафе

У потерпевшего врачи зафиксировали перелом нижней челюсти и повреждение стенки глазницы.

Источник: Аргументы и факты

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов стал фигурантом уголовного дела после инцидента, произошедшего в мае в кафе «Кофемания» в центре Москвы. По информации RT, дело возбуждено в связи с дракой, в которой участвовал футболист.

Отмечается, что у потерпевшего медики зафиксировали перелом нижней челюсти и повреждение стенки глазницы.

5 июля стало известно, что 28 мая Смолов ударил двоих мужчин. По данным источников, спортсмен отреагировал на то, что мужчины громко обсуждали его и позволяли себе оскорбления. Сообщалось также, что один из пострадавших получил от игрока компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что нужно делать футболисту Фёдору Смолову, чтобы избежать возможного реального лишения свободы после устроенной драки в Москве.