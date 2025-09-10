На футболиста Смолова завели уголовное дело из-за драки в кафе

5 июля стало известно, что 28 мая Смолов ударил двоих мужчин. По данным источников, спортсмен отреагировал на то, что мужчины громко обсуждали его и позволяли себе оскорбления. Сообщалось также, что один из пострадавших получил от игрока компенсацию в размере одного миллиона рублей.