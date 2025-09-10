Агрессивные собаки нападают на новосибирцев в микрорайоне Марсель

Собаки в микрорайоне Марсель напали на домашнюю собаку и загрызли её на смерть.
Трагический инцидент произошёл 29 августа в микрорайоне Марсель, где две агрессивные собаки напали на девушку и её домашнего питомца. Жертвами атаки стали хозяйка и её шпиц, а нападавшими — дворняга и пёс породы Кане Корсо, принадлежащие одной владелице, о чём сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».
Девушка лишилась своего питомца и получила травмы — укусы на пальцах, когда пыталась защитить собаку. Местные жители неоднократно жаловались участковому на опасных животных, однако никаких мер принято не было.
Ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность среди жителей микрорайона. Они утверждают, что участковый отказывается принимать меры, ссылаясь на отсутствие полномочий. Очевидцы опасаются, что следующим пострадавшим может стать ребёнок или взрослый, поскольку владельцы агрессивных собак игнорируют необходимость использования намордников.