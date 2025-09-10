Агрессивные собаки нападают на новосибирцев в микрорайоне Марсель

Трагический инцидент произошёл 29 августа в микрорайоне Марсель, где две агрессивные собаки напали на девушку и её домашнего питомца. Жертвами атаки стали хозяйка и её шпиц, а нападавшими — дворняга и пёс породы Кане Корсо, принадлежащие одной владелице, о чём сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».