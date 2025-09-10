Здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотников. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки повредились фасад и окна здания. Помимо этого, из-за падения дрона также загорелся жилой дом, возгорание локализовано. По предварительным данным, пострадавших из-за атаки нет.
— Все оперативные службы на месте. Информация о других последствиях уточняется, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее в результате атаки украинской армией пострадали трое мирных жителей Белгорода. Гладков сообщил, что в больницу доставили мужчину с множественными колотыми ранениями и его жену с ожогом предплечья. Впоследствии глава региона опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент удара украинского беспилотника по автомобилю в центре города.