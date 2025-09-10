В Перми задержали юношу, четырежды ставшего курьером мошенников

В ходе проверки и расследования полицейские установили, что молодой мужчина причастен ещё к трём аналогичным преступлениям. Сам он рассказал, что забирал деньги у пенсионерок по указке «работодателя». Себе юноша оставлял 2,5%, а остальное отправлял куратору. Всего ущерб от его перевозок составил около 900 тысяч рублей.