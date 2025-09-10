Ричмонд
В Перми задержали юношу, четырежды ставшего курьером мошенников

Он забрал у обманутых людей около 900 тысяч рублей.

Юноша, четырежды ставший курьером мошенников, был задержан в Перми, сообщает городское УМВД.

Как рассказывает полиция Перми, выйти на след курьера удалось после преступления, которое произошло с жительницей Орджоникидзевского района. 88-летняя женщина получила звонок от неизвестной женщины, которая предложила ей подарок, для получения которого нужно было лишь назвать номер СНИЛСа.

После этого пенсионерке позвонили вновь и убедили задекларировать деньги, чтобы избежать мошенничества. Наличные нужно было передать курьеру. Накопленные женщиной 170 тысяч рублей забрал молодой человек. Когда пострадавшая обратилась в полицию, правоохранители приступили к поиску курьера.

«Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Перми был установлен и задержан подозреваемый, исполнявший роль курьера в мошеннической схеме. Им оказался местный житель 2005 года рождения», — рассказывает городская полиция.

В ходе проверки и расследования полицейские установили, что молодой мужчина причастен ещё к трём аналогичным преступлениям. Сам он рассказал, что забирал деньги у пенсионерок по указке «работодателя». Себе юноша оставлял 2,5%, а остальное отправлял куратору. Всего ущерб от его перевозок составил около 900 тысяч рублей.

В полиции возбудили и расследуют уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество». В УМВД России по Перми призвали жителей города быть бдительнее и не доверять незнакомым людям.