Табун лошадей отправили на штрафную стоянку в Кисловодске

На штрафную стоянку в Кисловодске отправили табун лошадей. Об этом в среду, 10 сентября, рассказали в Telegram-канале Mash.
Животные без какого-либо присмотра бродили по городским улицам, создавая угрозу безопасности и санитарной обстановке.
Специалисты эвакуировали часть лошадей на автостоянку, остальных — на специальную площадку временного содержания. Позже нашелся и владелец, в его отношении составили административный протокол, уточнили в публикации.
11 августа в СМИ также появились сообщения о том, что огромный бык носится по центру подмосковных Люберец. Местные жители рассказали, что бык сильно повредил муниципальный газон и распугал нескольких прохожих. Хозяин животного вместе со специалистами активно участвовал в попытках его поимки.
До этого в Башкирии появился «самый крутой» бобер, который смог напугать местного жителя. Мужчина попытался прогнать животное с территории своего участка, но ему это не удалось.