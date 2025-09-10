Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске разыскивают 15-летнюю Карину Тютикову

Школьница пропала 3 сентября, её поисками занимаются правоохранительные органы и волонтёры.

Школьница пропала 3 сентября, её поисками занимаются правоохранительные органы и волонтёры.

В Новосибирске объявлен розыск 15-летней Карины Тютиковой, которая перестала выходить на связь 3 сентября. С тех пор о её местонахождении ничего не известно, сообщили в паблике «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы подростка: рост 163 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Девушка была одета в белую рубашку с длинным рукавом, черные брюки и черно-белые ботинки. С собой у Карины был черный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о девушке, просят обратиться на горячую линию по телефону 8−800−700−54−52 или набрать номер 112.