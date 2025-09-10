В Новосибирске разыскивают 15-летнюю Карину Тютикову

В Новосибирске объявлен розыск 15-летней Карины Тютиковой, которая перестала выходить на связь 3 сентября. С тех пор о её местонахождении ничего не известно, сообщили в паблике «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».