В Новосибирске разыскивают 15-летнюю Карину Тютикову

Школьница пропала 3 сентября, её поисками занимаются правоохранительные органы и волонтёры.
В Новосибирске объявлен розыск 15-летней Карины Тютиковой, которая перестала выходить на связь 3 сентября. С тех пор о её местонахождении ничего не известно, сообщили в паблике «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».
Приметы подростка: рост 163 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Девушка была одета в белую рубашку с длинным рукавом, черные брюки и черно-белые ботинки. С собой у Карины был черный рюкзак.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о девушке, просят обратиться на горячую линию по телефону 8−800−700−54−52 или набрать номер 112.