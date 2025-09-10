В Хабаровском крае водитель устроил тройное ДТП и уехал, пострадал ребёнок

Инцидент произошёл 9 сентября около 19:40 у дома № 4/1 по улице Октябрьской. Водитель Nissan X-Trail проехал перекрёсток на красный свет, пересёк регулируемый пешеходный переход и по встречной полосе столкнулся с автомобилем Honda N-WGN. От удара легковушку отбросило на припаркованную рядом Toyota Windom.