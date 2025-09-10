В Хабаровском крае водитель устроил тройное ДТП и уехал, пострадал ребёнок

В Хабаровске водитель на иномарке выехал на встречную полосу, спровоцировал цепную аварию и покинул место происшествия. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале городской ГАИ.
Инцидент произошёл 9 сентября около 19:40 у дома № 4/1 по улице Октябрьской. Водитель Nissan X-Trail проехал перекрёсток на красный свет, пересёк регулируемый пешеходный переход и по встречной полосе столкнулся с автомобилем Honda N-WGN. От удара легковушку отбросило на припаркованную рядом Toyota Windom.
В результате аварии травмы получил 40-летний водитель Honda N-WGN года рождения, а также находившаяся с ним в машине четырёхлетняя девочка.
После столкновения виновник скрылся с места происшествия. Личность нарушителя и обстоятельства ДТП устанавливаются.