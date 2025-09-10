ФСБ: в Ижевске предотвратили убийство сотрудника предприятия ОПК

«Федеральной службой безопасности в Удмуртии предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб. Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства», — сообщили в ФСБ.
У задержанного в Ижевске злоумышленника изъяли средства связи, в которых обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Удмуртия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
ФСБ России в очередной раз напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе в мессенджерах WhatsApp и Telegram с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. «Вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», — предупредили в ФСБ.