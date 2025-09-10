ФСБ: в Ижевске предотвратили убийство сотрудника предприятия ОПК

ФСБ России в очередной раз напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе в мессенджерах WhatsApp и Telegram с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. «Вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», — предупредили в ФСБ.