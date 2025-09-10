Ричмонд
Двое хулиганов задержаны за избиение дорожного инспектора

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры столицы, 32-летний автовладелец припарковал машину в Шипиловском проезде с нарушением ПДД. Когда машину начали грузить на эвакуатор, нарушитель снял сцепные устройства и несколько раз ударил инспектора МАДИ, а его 35-летний приятель сбил сотрудника и уехал на автомобиле, нарушившем правила. Оба дебошира задержаны и заключены под стражу. Им предъявлено обвинение по статье 318 УК — «применение насилия в отношении представителя власти».