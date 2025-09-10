ФСБ предотвратила убийство сотрудника российского предприятия ОПК

Сотрудники ФСБ в Ижевске вычислили и задержали агента разведки Киева, который намеревался убить одного из ведущих сотрудников российского предприятия ОПК. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
— Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства, — добавили в ведомстве.
У преступника забрали средства связи, посредством которых он поддерживал связь с куратором. В переписке есть доказательства причастности задержанного к подготовке теракта, а также инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ, передает ТАСС.
