Убившему украинскую беженку американцу грозит смертная казнь: Уже предъявлено обвинение

Министерство юстиции США 9 сентября сообщило о предъявлении обвинений мужчине, подозреваемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина. Об этом пишет People.
Речь идет о 34-летнем Декарлосе Брауне-младшем, которого задержали 22 августа. По версии следствия, он смертельно ранил ножом 23-летнюю Заруцкую в вагоне легкорельсового транспорта. Девушка зашла в вагон на железнодорожной станции и заняла место. За ее спиной находился местный житель, который внезапно достал нож и несколько раз ударил Ирину. Сразу после нападения ему было предъявлено обвинение в убийстве первой степени.
Теперь, как уточнили в Минюсте, мужчину обвиняют также в совершении преступления, повлекшего гибель человека в системе общественного транспорта. В случае признания вины Брауну может грозить высшая мера наказания — смертная казнь. Дело будет вести помощник федерального прокурора США Марк Одулио из прокуратуры Шарлотта.
Федеральный прокурор Расс Фергюсон подчеркнул, что речь идет о «жестоком нападении на невинную женщину, которая просто направлялась к месту назначения». По его словам, правосудие для Ирины Заруцкой и ее семьи будет обеспечено.