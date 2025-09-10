Убившему украинскую беженку американцу грозит смертная казнь: Уже предъявлено обвинение

Речь идет о 34-летнем Декарлосе Брауне-младшем, которого задержали 22 августа. По версии следствия, он смертельно ранил ножом 23-летнюю Заруцкую в вагоне легкорельсового транспорта. Девушка зашла в вагон на железнодорожной станции и заняла место. За ее спиной находился местный житель, который внезапно достал нож и несколько раз ударил Ирину. Сразу после нападения ему было предъявлено обвинение в убийстве первой степени.