Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убившему украинскую беженку американцу грозит смертная казнь: Уже предъявлено обвинение

People: Убившему украинскую беженку американцу грозит смертная казнь.

Источник: Комсомольская правда

Министерство юстиции США 9 сентября сообщило о предъявлении обвинений мужчине, подозреваемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина. Об этом пишет People.

Речь идет о 34-летнем Декарлосе Брауне-младшем, которого задержали 22 августа. По версии следствия, он смертельно ранил ножом 23-летнюю Заруцкую в вагоне легкорельсового транспорта. Девушка зашла в вагон на железнодорожной станции и заняла место. За ее спиной находился местный житель, который внезапно достал нож и несколько раз ударил Ирину. Сразу после нападения ему было предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Теперь, как уточнили в Минюсте, мужчину обвиняют также в совершении преступления, повлекшего гибель человека в системе общественного транспорта. В случае признания вины Брауну может грозить высшая мера наказания — смертная казнь. Дело будет вести помощник федерального прокурора США Марк Одулио из прокуратуры Шарлотта.

Федеральный прокурор Расс Фергюсон подчеркнул, что речь идет о «жестоком нападении на невинную женщину, которая просто направлялась к месту назначения». По его словам, правосудие для Ирины Заруцкой и ее семьи будет обеспечено.