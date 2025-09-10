Россиянин передал жене за решетку наркотики и сам угодил в тюрьму

Житель Иркутской области решил скрасить досуг жены, которая отбывала срок за наркотики. Супруг отправил ей посылку с запрещенным веществом. Надзиратели обнаружили тайный гостинец, передает Telegram-канал Babr Mash.
48-леней мужчина догадался отправить жене в колонию крем для обуви, начиненный метадоном. Однако сотрудники охраны раскрыли тайный умысел. Супруга задержали с поличным. Вес найденного наркотика 0,3 гр.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за распространения наркотиков. Суд приговорил жителя Иркутской области к 6 годам колонии строго режима.
