Россиянин передал жене за решетку наркотики и сам угодил в тюрьму

Житель Иркутской области решил скрасить досуг жены, которая отбывала срок за наркотики.

Житель Иркутской области решил скрасить досуг жены, которая отбывала срок за наркотики. Супруг отправил ей посылку с запрещенным веществом. Надзиратели обнаружили тайный гостинец, передает Telegram-канал Babr Mash.

48-леней мужчина догадался отправить жене в колонию крем для обуви, начиненный метадоном. Однако сотрудники охраны раскрыли тайный умысел. Супруга задержали с поличным. Вес найденного наркотика 0,3 гр.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за распространения наркотиков. Суд приговорил жителя Иркутской области к 6 годам колонии строго режима.

