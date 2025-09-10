Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке дрона ВСУ

Белгород вновь подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой повреждено здание правительства области. Об этом сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.

В результате детонации боеприпаса повреждены фасад и остекление здания правительства региона, заявил Гладков.

Белгород вновь подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой повреждено здание правительства области. Об этом сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.

«Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление», — уточняет губернатор в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧетыре человека ранено в Белгородской области из-за атак ВСУ.

В результате детонации боеприпаса повреждены фасад и остекление здания правительства региона. Кроме того, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом в городе. Пожарным расчетам удалось оперативно локализовать очаг возгорания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают все оперативные службы. Подробности и информация о других возможных последствиях атаки уточняются.

По Белгороду 15 июля был нанесен удар беспилотного летательного аппарата — в частности, по зданию городского суда. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше