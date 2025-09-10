Здание правительства Белгородской области подверглось атаке дрона ВСУ

В результате детонации боеприпаса повреждены фасад и остекление здания правительства региона, заявил Гладков.
Белгород вновь подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой повреждено здание правительства области. Об этом сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.
«Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление», — уточняет губернатор в своем telegram-канале.
В результате детонации боеприпаса повреждены фасад и остекление здания правительства региона. Кроме того, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом в городе. Пожарным расчетам удалось оперативно локализовать очаг возгорания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают все оперативные службы. Подробности и информация о других возможных последствиях атаки уточняются.
По Белгороду 15 июля был нанесен удар беспилотного летательного аппарата — в частности, по зданию городского суда. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, пострадавших нет.