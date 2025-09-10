Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: в Красноармейске ВС РФ ведут бои в высотной застройке

В Красноармейске (ДНР) российские военные ведут бои в высотной застройке. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ситуация в городе остается напряженной, армия России продолжает наступление на позиции украинских сил.

Пушилин рассказал, что ВС РФ проводят бои в городской застройке Красноармейска.

В Красноармейске (ДНР) российские военные ведут бои в высотной застройке. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ситуация в городе остается напряженной, армия России продолжает наступление на позиции украинских сил.

«В Красноармейске идут бои именно в высотной застройке — это наиболее сложный и опасный тип городских боев», — рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live». Российские подразделения продвигаются «дом за домом» и сталкиваются с организованным сопротивлением противника.

Ранее сообщалось, что российские войска ведут уличные бои в высотных зданиях Красноармейска, а украинские силы перебрасывают в город резервы для удержания позиций. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что подразделения ВСУ в Красноармейске и Димитрове находятся под огневым контролем российских военных, а ключевые дороги из этих населенных пунктов отслеживаются с помощью беспилотников.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше