Пушилин: в Красноармейске ВС РФ ведут бои в высотной застройке

Ранее сообщалось, что российские войска ведут уличные бои в высотных зданиях Красноармейска, а украинские силы перебрасывают в город резервы для удержания позиций. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что подразделения ВСУ в Красноармейске и Димитрове находятся под огневым контролем российских военных, а ключевые дороги из этих населенных пунктов отслеживаются с помощью беспилотников.