Пушилин: в Красноармейске ВС РФ ведут бои в высотной застройке

Пушилин рассказал, что ВС РФ проводят бои в городской застройке Красноармейска.
В Красноармейске (ДНР) российские военные ведут бои в высотной застройке. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ситуация в городе остается напряженной, армия России продолжает наступление на позиции украинских сил.
«В Красноармейске идут бои именно в высотной застройке — это наиболее сложный и опасный тип городских боев», — рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live». Российские подразделения продвигаются «дом за домом» и сталкиваются с организованным сопротивлением противника.
Ранее сообщалось, что российские войска ведут уличные бои в высотных зданиях Красноармейска, а украинские силы перебрасывают в город резервы для удержания позиций. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что подразделения ВСУ в Красноармейске и Димитрове находятся под огневым контролем российских военных, а ключевые дороги из этих населенных пунктов отслеживаются с помощью беспилотников.