Местные жители перед падением обломков слышали взрыв.
Обломки дрона упали на жилой дом в Польше. Об этом сообщил представитель местной полиции Анджей Фийолек.
«Обломки дрона упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства», — рассказал Фийолек, передает РИА Новости. В результате происшествия никто не пострадал, но был поврежден автомобиль, который находился рядом с домом.
Ситуацию прокомментировал также староста Влодавского повята Мариуш Занько. По его словам, местные жители перед падением обломков слышали взрыв и видели в небе польские истребители.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны. По словам главы правительства, угрозу удалось ликвидировать, соответствующие службы продолжают мониторинг воздушной обстановки. Были временно закрыты четыре польских аэропорта, в том числе главный аэропорт Варшавы.