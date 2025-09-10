Ричмонд
Минэнерго Польши сделало заявление после пролета БПЛА над страной

Объекты энергетической инфраструктуры Польши не пострадали в результате проникновения беспилотников в воздушное пространство страны и последующей операции по их нейтрализации. Такое заявление сделал министр энергетики Милош Мотыка.

Объекты энергетической инфраструктуры Польши не пострадали в результате проникновения беспилотников в воздушное пространство страны и последующей операции по их нейтрализации. Такое заявление сделал министр энергетики Милош Мотыка.

«В области стратегической энергетической инфраструктуры не было зарегистрировано никаких происшествий», — написал глава польского Минэнерго. Информация размещена в социальной сети X (бывший Twitter).

Заявление министра последовало после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами. В связи с этим были подняты по тревоге военные самолеты и временно закрыты несколько аэропортов, включая варшавский аэропорт имени Шопена.

Ранее оперативное командование Польши проинформировало о ликвидации всех неустановленных дронов, нарушивших воздушные границы государства. В операции были задействованы представители воздушного командования НАТО и Королевских военно-воздушных сил Нидерландов. Ночью патрулирование осуществляли истребители F-35, принадлежащие нидерландским ВВС, оказывая поддержку польским военным. Официальные лица Варшавы выразили признательность союзникам за оказанную помощь.

