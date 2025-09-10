У восхищавшегося школьными стрелками 13-летнего подростка изъяли 23 ствола

Полиция сообщает, что они изъяли 23 пистолета из дома 13-летнего американского подростка, который, по-видимому, восхищался устроителям массовых расстрелов.
Тринадцатилетний мальчик, который, по словам полиции, был зациклен на школьных стрельбах, был арестован в США по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и угрозах после того, как полиция обнаружила в социальных сетях сообщения о намерениях совершить убийство и изъяла 23 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы из его дома.
В понедельник в суде по делам несовершеннолетних мальчик не признал себя виновным в общей сложности по пяти пунктам обвинения, четыре из которых были тяжкими преступлениями, и ему было приказано оставаться под стражей, сообщает Associated Press.
Группа спецназа ворвалась в его дом и арестовала его около часа ночи в субботу в округе Пирс, штат Вашингтон, к югу от Сиэтла. Его мать рассказала телеканалу Сиэтла, что у ее сына не было намерения причинить кому-либо вред.
На стенах были развешаны винтовки тактического образца, а по всему дому были найдены пистолеты. В комнате мальчика — в тяжелом рюкзаке под местом обитания черепах — лежали журналы с надписями, в которых упоминались массовые расстрелы, в том числе печально знаменитая стрельба в 1999 году в средней школе в штате Колорадо.
Следователи заявили, что они также обнаружили «что-то похожее на лицо известного массового стрелка, изображенное на грубом рисунке», и что в постах в социальных сетях, датированных июнем, он демонстрировал оружие и был одет в одежду бывших школьных стрелков. Согласно заявлению о вероятной причине, в одном посте говорилось: «Когда мне исполнится 21 год, я буду убивать людей», а в другом — «все кончено! мое время почти пришло!».
Расследование в отношении его родителей продолжается, сообщила заместитель шерифа Карли Каппетто в электронном письме во вторник.
«Мы все еще проводим собеседования, и в конечном итоге прокурору предстоит решить, будут ли они предъявлять родителям обвинения в ненадлежащем хранении огнестрельного оружия или в других преступлениях, которые, по их мнению, уместны», — написала она в электронном письме во вторник.
Associated Press, как правило, не называет несовершеннолетних, которым предъявлены уголовные обвинения. Мальчику предъявлены обвинения в угрозе взрыва бомбы или причинении ущерба имуществу, незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Согласно вашингтонскому законодательству, лицам младше 18 лет запрещено владеть огнестрельным оружием, за исключением определенных обстоятельств, включая охоту, курсы по безопасности обращения с огнестрельным оружием и соревнования по стрельбе. Небезопасное хранение огнестрельного оружия также является преступлением, которое применяется, когда лицо, которому запрещено иметь оружие, получает к нему доступ и использует его для стрельбы или во время совершения преступления, или демонстрирует огнестрельное оружие в общественном месте таким образом, чтобы запугать или вызвать тревогу за безопасность других лиц.
«Похоже, у подозреваемого было все готово для совершения инцидента, подобного массовому расстрелу», — сказал Каппетто. «Неизвестно, кто или что должно было стать его целью, но ясно, что трагический инцидент был вопросом времени».
Мать мальчика, присутствовавшая на судебном заседании, впоследствии в интервью предположила, что публикации в социальных сетях были попыткой «быть крутым» среди сверстников, сообщает KOMO-TV.
Каппетто сказал, что в последний раз мальчик был зачислен в школьный округ Франклин Пирс в 2021 году. На момент ареста он находился на домашнем обучении.
Суд назначил досудебное совещание на 17 сентября, а рассмотрение вопроса о заключении под стражу — на 22 сентября, сообщила прокуратура округа Пирс.