У восхищавшегося школьными стрелками 13-летнего подростка изъяли 23 ствола

Следователи заявили, что они также обнаружили «что-то похожее на лицо известного массового стрелка, изображенное на грубом рисунке», и что в постах в социальных сетях, датированных июнем, он демонстрировал оружие и был одет в одежду бывших школьных стрелков. Согласно заявлению о вероятной причине, в одном посте говорилось: «Когда мне исполнится 21 год, я буду убивать людей», а в другом — «все кончено! мое время почти пришло!».