Около 80 находящихся в Непале россиян обратились в посольство РФ

Около 80 россиян, находящихся в Непале, обратились в посольство РФ в Катманду на фоне протестов в стране. Об этом сообщил пресс-атташе российского диппредставительства Александр Ивашев.
«На данный момент в посольство обратились около 80 граждан России. Все они находятся в достаточно безопасных условиях. Их жизням ничего не угрожает», — сказал Ивашев в эфире телеканала «Соловьев Live».
Протесты в Непале начались в понедельник, 8 сентября, после того, как правительство страны ввело ограничения на соцсети. На следующий день власти все же отменили ограничения, а премьер-министр Шарма Оли ушел в отставку.
В результате массовых беспорядков, по последним данным, погибли 22 человека и более 500 получили травмы.