Выяснилось, где может скрываться сбежавший из екатеринбургского СИЗО арестант

Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который совершил побег из следственного изолятора в Екатеринбурге 1 сентября 2025 года, вероятно, скрывается на территории Курганской области. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД по данному региону.
По сведениям, полученным от представителей правоохранительных органов, разыскиваемый может носить черную спортивную куртку, темно-синие спортивные брюки, черную спортивную обувь марки Nike и светлую панаму с темными надписями. Также отмечается наличие небритости на лице. Мероприятия по поиску осуществляются ГУФСИН России по Свердловской области.
Напомним, 1 сентября текущего года два заключенных совершили побег из СИЗО № 1, расположенного в Екатеринбурге. Данные лица были признаны виновными по статье 30 часть 1 и статье 205 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (подготовка к осуществлению террористического акта). Через день после побега они были объявлены в федеральный розыск.
В ночь на 8 сентября один из скрывшихся преступников, а именно Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), был пойман без какого-либо сопротивления. Операция по поиску Ивана Корюкова все еще продолжается. В курганской полиции отметили, что сведения о его вероятном пребывании в регионе носят предварительный характер.
Читайте также: Один из сбежавших из екатеринбургского СИЗО террористов пойман.