Выяснилось, где может скрываться сбежавший из екатеринбургского СИЗО арестант

В ночь на 8 сентября один из скрывшихся преступников, а именно Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), был пойман без какого-либо сопротивления. Операция по поиску Ивана Корюкова все еще продолжается. В курганской полиции отметили, что сведения о его вероятном пребывании в регионе носят предварительный характер.