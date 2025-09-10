ФСБ пресекла попытку убийства сотрудника ОПК: задержан украинский шпион

В Ижевске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в работе на украинскую разведку и подготовке теракта на территории России. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России 10 сентября.
По данным ФСБ, задержанный планировал убийство одного из ключевых сотрудников российского оборонно-промышленного предприятия. Для этого он собирался использовать самодельное взрывное устройство.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.