ФСБ пресекла попытку убийства сотрудника ОПК: задержан украинский шпион

В Ижевске задержали готовившего убийство сотрудника ОПК украинского агента.

Источник: Комсомольская правда

В Ижевске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в работе на украинскую разведку и подготовке теракта на территории России. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России 10 сентября.

По данным ФСБ, задержанный планировал убийство одного из ключевых сотрудников российского оборонно-промышленного предприятия. Для этого он собирался использовать самодельное взрывное устройство.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.