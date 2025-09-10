15 лет колонии назначили хабаровчанке за госизмену и подготовку теракта

Расследованием установлено, что осужденная выразила готовность оказать в составе одной из украинских террористических организаций содействие Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. В частности, хабаровчанка осуществила сбор и передачу персональных данных военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и сведений о системах охраны, обороны одного из военных объектов в целях совершения диверсионной деятельности, а также планировала участвовать в физическом устранении военнослужащих, принимавших участие в СВО, и высших должностных лиц региона.