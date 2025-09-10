15 лет колонии назначили хабаровчанке за госизмену и подготовку теракта

9 сентября 2025 года в законную силу вступил приговор в отношении 26-летней хабаровчанки, которая в условиях проведения специальной военной операции инициативно связалась с представителями спецслужб Украины и предложила оказать содействие в совершении диверсионно-террористических акций на территории Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Хабаровскому краю.
Расследованием установлено, что осужденная выразила готовность оказать в составе одной из украинских террористических организаций содействие Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. В частности, хабаровчанка осуществила сбор и передачу персональных данных военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и сведений о системах охраны, обороны одного из военных объектов в целях совершения диверсионной деятельности, а также планировала участвовать в физическом устранении военнослужащих, принимавших участие в СВО, и высших должностных лиц региона.
Уголовное дело по ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.
Приговором 1-го Восточного окружного военного суда хабаровчанке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Апелляционным военным судом приговор оставлен без изменения, вступив в законную силу.