Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка пострадала в драке подростков в подземном переходе на улице Матросова

Конфликт между двумя подростками в подземном переходе на улице Матросова привел к травме пожилой женщины.

Конфликт между двумя подростками в подземном переходе на улице Матросова привел к травме пожилой женщины.

По предварительной информации, пенсионерка случайно оказалась в эпицентре потасовки и была сбита с ног подростками. Как стало известно, на помощь пострадавшей незамедлительно пришла продавец из ближайшего магазина. Она не только оказала первую помощь женщине, но и попыталась прекратить драку между несовершеннолетними.

Точный характер полученных пенсионеркой повреждений и её текущее состояние не уточняются. Информация о инциденте передана в правоохранительные органы для установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

Инцидент вновь поднимает вопрос о безопасности общественных пространств и необходимости усиления контроля за поведением несовершеннолетних в общественных местах.