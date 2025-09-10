Пенсионерка пострадала в драке подростков в подземном переходе на улице Матросова

По предварительной информации, пенсионерка случайно оказалась в эпицентре потасовки и была сбита с ног подростками. Как стало известно, на помощь пострадавшей незамедлительно пришла продавец из ближайшего магазина. Она не только оказала первую помощь женщине, но и попыталась прекратить драку между несовершеннолетними.