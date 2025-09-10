Преподаватель из Хабаровска потеряла 1,3 миллиона рублей после звонка мошенников

Новости, Хабаровск. 51-летняя преподаватель вуза из Хабаровска стала жертвой мошенничества. Неизвестный, представившийся сотрудником курьерской службы, сообщил о поступлении посылки и запросил код из СМС-сообщения. После получения кода женщине перезвонил лжебанкир, который убедил ее перевести сбережения на «безопасный счет» под предлогом предотвращения мошеннических действий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".