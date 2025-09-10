Преподаватель из Хабаровска потеряла 1,3 миллиона рублей после звонка мошенников

Новости, Хабаровск. 51-летняя преподаватель вуза из Хабаровска стала жертвой мошенничества. Неизвестный, представившийся сотрудником курьерской службы, сообщил о поступлении посылки и запросил код из СМС-сообщения. После получения кода женщине перезвонил лжебанкир, который убедил ее перевести сбережения на «безопасный счет» под предлогом предотвращения мошеннических действий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Доверчивая горожанка перевела на указанные реквизиты 1 миллион 300 тысяч рублей, полагая, что защищает свои средства от гипотетических кредиторов и переводов в «недружественные страны». Только после совершения операций женщина осознала, что стала жертвой преступления.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, что «безопасных счетов» не существует, а сотрудники банков и курьерских служб никогда не запрашивают коды подтверждения из СМС. Гражданам рекомендуется проявлять бдительность и не передавать конфиденциальную информацию неизвестным лицам.