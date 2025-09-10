Ричмонд
Сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга преступника ищут в Курганской области

Поиски одного преступника, сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга, продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

Иван Корюков*, который сбежал из СИЗО в Екатеринбурге, может находиться в Курганской области. Об этом сообщили в областном МВД. Ведомство выпустило ориентировку на разыскиваемого преступника.

Ведомство сообщает, что разыскивается 24-летний мужчина, который, возможно, одет в черную спортивную куртку, синие спортивные брюки, черные кроссовки Nike и белую панаму с черными надписями. У него также имеется щетина. МВД обещает вознаграждение за информацию о его местонахождении.

Отмечается, что Корюков* объявлен в федеральный розыск с начала сентября 2025 года. Он обвиняется в подготовке к совершению теракта. По версии следствия, он с пособниками намеривался поджечь военкомат в Свердловской области.

Ранее KP.RU сообщил, что Корюков* вместе с пособниками сбежали из СИЗО 1 сентября 2025 года. Корюков до сих пор остается в бегах, его пособников задержали.

*лицо, признанное на территории РФ террористом.