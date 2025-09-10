Раскрыто покушение на сотрудника оборонного предприятия в российском городе

В Ижевске сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента разведки Украины, который намеревался устранить работника российской оборонной промышленности, используя самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Спецслужбы сумели сорвать террористический акт, подготовка которого осуществлялась по заданию украинских спецслужб. Злоумышленник был завербован через Telegram-канал сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, как было установлено.
По указанию куратора задержанный планировал совершить убийство одного из ключевых сотрудников предприятия ОПК, осуществив подрыв самодельного взрывного устройства. В ходе задержания у подозреваемого были найдены средства связи с перепиской, подтверждающей подготовку теракта, а также инструкции по созданию взрывчатки и отравляющих веществ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту, и ему избрана мера пресечения в форме заключения под стражу.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ вместе с СК задержали двух несовершеннолетних в Новосибирской области. По данным пресс-службы СК России по Новосибирской области, подростки планировали убийство военнослужащего по заказу украинского режима.
Несовершеннолетним было поручено нанести отравляющее вещество на дверную ручку автомобиля военного. Для реализации этого задания злоумышленникам предоставили три емкости с опасным химическим веществом. Подростки успели обработать ядом внешние детали автомобиля, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Военнослужащий не пострадал.
