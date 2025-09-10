Раскрыто покушение на сотрудника оборонного предприятия в российском городе

По указанию куратора задержанный планировал совершить убийство одного из ключевых сотрудников предприятия ОПК, осуществив подрыв самодельного взрывного устройства. В ходе задержания у подозреваемого были найдены средства связи с перепиской, подтверждающей подготовку теракта, а также инструкции по созданию взрывчатки и отравляющих веществ.