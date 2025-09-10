Ричмонд
В СИЗО отправили россиянина за диверсию на объекте сотовой связи

Жителя Улан-Уде взяли под стражу за диверсию.

Жителя Улан-Уде взяли под стражу за диверсию. Молодого человека арестовали до 5 ноября текущего года, передает портал ulan.mk.ru.

Установлено, что парень совершил поджог базовой станции телефонной связи в Кабанском районе. В связи с этим произошло наружное и внутреннее повреждение термоклиматического шкафа и его внутреннего оснащения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Во время рассмотрения ходатайства об аресте суд учел молодой возраст парня и отсутствие судимостей у него ранее.

