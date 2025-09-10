У Илона Маска появился «конкурент» по заработку

Финансовый успех компании связан с впечатляющими результатами в облачном сегменте. Выручка от облачных технологий выросла на 28% до 7,2 млрд долларов, а от облачной инфраструктуры — на 55% до 3,3 млрд долларов. Портфель обязательств компании увеличился на 359% до 455 млрд долларов благодаря крупным контрактам, включая сделку с OpenAI по созданию центров обработки данных мощностью 4,5 гигаватт.