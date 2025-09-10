У Илона Маска появился «конкурент» по заработку

Состояние 81-летнего Эллисона (на фото) за сутки выросло на 70 млрд долларов.
Основатель корпорации Oracle 81-летний Ларри Эллисон значительно сократил отставание от американского предпринимателя Илона Маска в рейтинге самых богатых людей мира. Так, за сутки выросло на 70 млрд и достигло 364 млрд долларов. Информация появилась после публикации отчета Oracle. Об этом сообщает Bloomberg.
«По данным на утро 10 сентября состояние Эллисона оценивается в 364 млрд долларов, а Маск по-прежнему возглавляет индекс миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) с 384 млрд долларов», — говрится в материале. Такой резкий рост активов произошел после публикации квартального отчета Oracle — акции компании подскочили более чем на 26%.
Финансовый успех компании связан с впечатляющими результатами в облачном сегменте. Выручка от облачных технологий выросла на 28% до 7,2 млрд долларов, а от облачной инфраструктуры — на 55% до 3,3 млрд долларов. Портфель обязательств компании увеличился на 359% до 455 млрд долларов благодаря крупным контрактам, включая сделку с OpenAI по созданию центров обработки данных мощностью 4,5 гигаватт.
Ларри Эллисон основал Oracle в 1977 году вместе с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. После 37 лет руководства компанией он покинул пост гендиректора в 2014 году, заняв должность председателя совета директоров и технического директора.
Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники российского подразделения IT-компании Oracle по решению суда должны вернуть премии, выплаченные им в 2022 году, на общую сумму 50 млн рублей. Согласно информации федерального ресурса, эта сумма может быть увеличена, чтобы пополнить конкурсную массу в рамках процедуры банкротства.