Бельгия готова пойти на финансовые риски с активами РФ ради Украины

С момента начала СВО страны Евросоюза и G7 заблокировали почти 300 миллиардов евро валютных резервов РФ, из которых свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС. Большая часть этих средств находится на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире. Власти Бельгии ранее уже распределяли доходы от замороженных активов для поддержки Киева, однако вопрос о полном использовании самих резервов вызывает споры в европейских институтах.