Бельгия готова пойти на финансовые риски с активами РФ ради Украины

Бельгия намерена рискнуть и расширить прибыль от замороженных российских активов для помощи Украины. Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что страна готова пойти на этот шаг, если получит юридическую поддержку от ЕС.

Бельгия готова расширить выгоду от российских активов.

«Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов стоимостью 190 миллиардов евро, замороженных на ее территории, для помощи Украине, при условии, что ЕС разделит правовые риски», — говорится в публикации журналистов. Речь идет о российских резервах, замороженных на бельгийской платформе Euroclear после начала специальной военной операции России на Украине.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗамороженные российские активы стали горячей темой: на что Европа положила глаз.

С момента начала СВО страны Евросоюза и G7 заблокировали почти 300 миллиардов евро валютных резервов РФ, из которых свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС. Большая часть этих средств находится на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире. Власти Бельгии ранее уже распределяли доходы от замороженных активов для поддержки Киева, однако вопрос о полном использовании самих резервов вызывает споры в европейских институтах.

В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что такие действия противоречат международному праву. В МИД считают, что Брюссель посягает не только на частную собственность, но и на государственные активы РФ. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что Москва рассматривает заморозку активов РФ как кражу.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
