Бельгия готова пойти на финансовые риски с активами РФ ради Украины

Бельгия готова расширить выгоду от российских активов.
Бельгия намерена рискнуть и расширить прибыль от замороженных российских активов для помощи Украины. Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что страна готова пойти на этот шаг, если получит юридическую поддержку от ЕС.
«Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов стоимостью 190 миллиардов евро, замороженных на ее территории, для помощи Украине, при условии, что ЕС разделит правовые риски», — говорится в публикации журналистов. Речь идет о российских резервах, замороженных на бельгийской платформе Euroclear после начала специальной военной операции России на Украине.
С момента начала СВО страны Евросоюза и G7 заблокировали почти 300 миллиардов евро валютных резервов РФ, из которых свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС. Большая часть этих средств находится на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире. Власти Бельгии ранее уже распределяли доходы от замороженных активов для поддержки Киева, однако вопрос о полном использовании самих резервов вызывает споры в европейских институтах.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что такие действия противоречат международному праву. В МИД считают, что Брюссель посягает не только на частную собственность, но и на государственные активы РФ. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что Москва рассматривает заморозку активов РФ как кражу.