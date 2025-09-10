Новосибирские предприниматели дали 1 млн. врачу за победу в тендере

Предприниматели передали медицинскому работнику более 1 млн. рублей, чтобы получить преимущество в конкурсах на поставки.
Следственный комитет завершил расследование громкого дела о коррупции в городе Болотное. К ответственности привлекут бывшего сотрудника медучреждения и представителей двух коммерческих фирм.
С ноября 2018 года по январь 2022 года предприниматели, действуя сообща, передали медицинскому работнику 1 млн. рублей, о чём сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Взятки давались за победу в тендерах на поставку медицинских изделий для трёх коммерческих организаций. Так фирмы пытались получить гарантированное преимущество в конкурсах.
На имущество и денежные средства преступников наложен арест.