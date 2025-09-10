Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские предприниматели дали 1 млн. врачу за победу в тендере

Предприниматели передали медицинскому работнику более 1 млн.

Предприниматели передали медицинскому работнику более 1 млн. рублей, чтобы получить преимущество в конкурсах на поставки.

Следственный комитет завершил расследование громкого дела о коррупции в городе Болотное. К ответственности привлекут бывшего сотрудника медучреждения и представителей двух коммерческих фирм.

С ноября 2018 года по январь 2022 года предприниматели, действуя сообща, передали медицинскому работнику 1 млн. рублей, о чём сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Взятки давались за победу в тендерах на поставку медицинских изделий для трёх коммерческих организаций. Так фирмы пытались получить гарантированное преимущество в конкурсах.

На имущество и денежные средства преступников наложен арест.