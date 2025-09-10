В Воронежской области в ДТП погиб 53-летний байкер

В Нижнедевицком районе Воронежской области во вторник около 12 часов на трассе «с. Нижнедевицк — с. Скупая Потудань — с. Острянка — х. Дмитриевский» в результате ДТП погиб байкер. По предварительным данным ГУ МВД, водитель скутера «TIGER STORM 7», 53-летний местный житель, не справился с управлением и съехал с асфальта, после чего опрокинулся. допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В ДТП мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.