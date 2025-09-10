Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Забирали квартиры умерших: «черные» риелторы провернули схему на 25 миллионов в Иркутске

В Иркутске разоблачили банду «черных риелторов», похищавших квартиры умерших.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске разоблачили опасную преступную группу, занимавшейся незаконным завладением недвижимости. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая стоимость похищенного превысила 25 миллионов рублей.

Как установили сотрудники Уголовного розыска и следователи МУ МВД «Иркутское», организованная группа действовала по четкой схеме. Ее лидер, 40-летний житель областного центра, отслеживал информацию о смерти одиноких собственников жилья. Если наследников не находилось, его сообщники подыскивали подставных лиц, готовых за деньги оформить чужую недвижимость на себя. Для них изготавливались поддельные документы, а затем «мнимые собственники» сопровождались в госорганах для оформления сделок.

— Две женщины-сообщницы координировали процесс: одна организовывала сделки, другая действовала как риелтор — размещала объявления о продаже, вела переговоры и готовила договоры. После незаконного оформления квартиры и дома многократно перепродавались между подельниками, чтобы запутать следы, а затем реализовывались добросовестным покупателям, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Всего таким образом были похищены и проданы четыре квартиры в Свердловском и Правобережном округах Иркутска, два дома, земельный участок и объект незавершенного строительства.

На 11 участников группы заведены уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Организатор преступной схемы заключен под домашний арест. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ четверо рабочих насмерть разбились на стройке.