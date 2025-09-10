Забирали квартиры умерших: «черные» риелторы провернули схему на 25 миллионов в Иркутске

Как установили сотрудники Уголовного розыска и следователи МУ МВД «Иркутское», организованная группа действовала по четкой схеме. Ее лидер, 40-летний житель областного центра, отслеживал информацию о смерти одиноких собственников жилья. Если наследников не находилось, его сообщники подыскивали подставных лиц, готовых за деньги оформить чужую недвижимость на себя. Для них изготавливались поддельные документы, а затем «мнимые собственники» сопровождались в госорганах для оформления сделок.