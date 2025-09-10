Забирали квартиры умерших: «черные» риелторы провернули схему на 25 миллионов в Иркутске

В Иркутске разоблачили опасную преступную группу, занимавшейся незаконным завладением недвижимости. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая стоимость похищенного превысила 25 миллионов рублей.
Как установили сотрудники Уголовного розыска и следователи МУ МВД «Иркутское», организованная группа действовала по четкой схеме. Ее лидер, 40-летний житель областного центра, отслеживал информацию о смерти одиноких собственников жилья. Если наследников не находилось, его сообщники подыскивали подставных лиц, готовых за деньги оформить чужую недвижимость на себя. Для них изготавливались поддельные документы, а затем «мнимые собственники» сопровождались в госорганах для оформления сделок.
— Две женщины-сообщницы координировали процесс: одна организовывала сделки, другая действовала как риелтор — размещала объявления о продаже, вела переговоры и готовила договоры. После незаконного оформления квартиры и дома многократно перепродавались между подельниками, чтобы запутать следы, а затем реализовывались добросовестным покупателям, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Всего таким образом были похищены и проданы четыре квартиры в Свердловском и Правобережном округах Иркутска, два дома, земельный участок и объект незавершенного строительства.
На 11 участников группы заведены уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Организатор преступной схемы заключен под домашний арест. Расследование продолжается.
