19-летняя минчанка вскрыла родительский сейф с $8000 из-за спецоперации

ГУВД Мингорисполкома сообщило, что 19-летняя девушка вскрыла родительский сейф с $8 000 из-за спецоперации и перечислила мошенникам 27 тысяч белорусских рублей.
По номеру 102 позвонила жительница Минска с сообщением, что ее домашний сейф вскрыт. Пропали оттуда как раз $8 000 и ювелирные украшения.
Выяснилось, что перед этим ей звонили неизвестные с сообщением, что ее 19-летняя дочь — участница «специальной операции». Но, отметили в милиции, девушка стала жертвой мошенников. Аферисты запугали ее по видеосвязи обыском и уголовной ответственностью, потому дочь минчанки решилась на взлом родительского сейфа, откуда забрала денежные средства и ценности. Деньги она перевела на якобы «безопасный счет».
Как выяснилось, мошенники постоянно держали девушку на связи.
«Когда она увидела пропущенные вызовы от матери, то попросила самих аферистов связаться с женщиной и объяснить ситуацию. Однако та не поверила и обратилась в милицию», — сказали в ГУВД, добавив, что по ведется проверка обстоятельств мошенничества.
Ранее стало известно, что Польша закрывает границу с Беларусью. Собрали все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 года и сроках этого решения.
А еще мы назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в сентябре 2025 года.