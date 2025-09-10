19-летняя минчанка вскрыла родительский сейф с $8000 из-за спецоперации

Выяснилось, что перед этим ей звонили неизвестные с сообщением, что ее 19-летняя дочь — участница «специальной операции». Но, отметили в милиции, девушка стала жертвой мошенников. Аферисты запугали ее по видеосвязи обыском и уголовной ответственностью, потому дочь минчанки решилась на взлом родительского сейфа, откуда забрала денежные средства и ценности. Деньги она перевела на якобы «безопасный счет».