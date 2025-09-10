Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманывают хабаровских школьников-геймеров

Средства похищают под предлогом приобретения игровой валюты в Roblox.

Источник: Freepik

Онлайн-мошенники разработали новую схему, жертвами которой становятся дети и подростки, увлечённые компьютерной игрой Roblox, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Преступники пишут геймерам и обещают им 10 тысяч робуксов (игровая валюта Roblox) за выполнение несложных задач.

Детей просят взять телефоны родителей или других взрослых родственников, зайти в банковское приложение и сфотографировать экран. Этих сведений мошенникам достаточно, чтобы получить доступ к личным кабинетам на Госуслугах или онлайн-банкингу.

Напомним, что ранее россиян предупредили об уловках мошенников, когда они убеждают жертву связаться с «правоохранителем» для предоставления защиты от действий злоумышленников. по одной из схем аферист звонит человеку и представляется сотрудником полиции, чаще всего участковым уполномоченным, сообщает без особой конкретики информацию о том, что выявлена группа мошенников.