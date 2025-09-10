Мошенники обманывают хабаровских школьников-геймеров

Онлайн-мошенники разработали новую схему, жертвами которой становятся дети и подростки, увлечённые компьютерной игрой Roblox, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Преступники пишут геймерам и обещают им 10 тысяч робуксов (игровая валюта Roblox) за выполнение несложных задач.
Детей просят взять телефоны родителей или других взрослых родственников, зайти в банковское приложение и сфотографировать экран. Этих сведений мошенникам достаточно, чтобы получить доступ к личным кабинетам на Госуслугах или онлайн-банкингу.
Напомним, что ранее россиян предупредили об уловках мошенников, когда они убеждают жертву связаться с «правоохранителем» для предоставления защиты от действий злоумышленников. по одной из схем аферист звонит человеку и представляется сотрудником полиции, чаще всего участковым уполномоченным, сообщает без особой конкретики информацию о том, что выявлена группа мошенников.