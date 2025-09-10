Мошенники обманывают хабаровских школьников-геймеров

Напомним, что ранее россиян предупредили об уловках мошенников, когда они убеждают жертву связаться с «правоохранителем» для предоставления защиты от действий злоумышленников. по одной из схем аферист звонит человеку и представляется сотрудником полиции, чаще всего участковым уполномоченным, сообщает без особой конкретики информацию о том, что выявлена группа мошенников.