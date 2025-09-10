В Усть-Илимском округе медведь выходил к детскому лагерю

9 сентября медведя видели возле детского лагеря «Лосенок». Как рассказал сторож, косолапого, который рылся в мусорном баке за территорией лагеря, он увидел в вечернее время и обратился в полицию. Прибывшие на место полицейские и представитель регионального Охотнадзора медведя возле не обнаружили.
Утром 10 сентября медведь появился в районе поселка Тушама у автозаправочной станции. Об этом в полицию сообщила сотрудница АЗС.
Зверь также рылся в мусорном баке, а затем, испугавшись проезжавшей машины, ушел в лес. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. При обследовании территории медведя не обнаружили, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Приангарью.
Как сообщалось ранее, медведи в этом году стали чаще выходить к людям. Так, в Братском районе только за 5 суток было добыто 5 медведей, которые оказались рядом с населенными пунктами.