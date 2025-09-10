В Новосибирске водитель врезался в ограждение и зацепил мотоциклиста

Авария произошла на Большевистской улице около 22:00.
9 сентября около 22:00 на Большевистской улице водитель на Nissan Wingroad не справился с управлением во время перестроения, о чём сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.
Белая иномарка на высокой скорости врезалась в металлическое разделительное ограждение. В результате удара фрагменты конструкции разлетелись по проезжей части.
В ДТП пострадал проезжавший мимо мотоцикл — его задели отлетевшие части ограждения. К счастью, информация о пострадавших не поступала.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего.