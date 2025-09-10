Жителю Иркутска выплатили компенсацию за ущерб, нанесенный квартире. Мужчина сдавал квартиру жителю Шелехова. Через месяц арендатор досрочно съехал, не уведомив собственника, не вернув ключи и оставив квартиру в плохом состоянии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, там была сломана мебель и порваны шторы.