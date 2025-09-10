Суд оставил без изменения приговор экс-полицейскому Краснодара за взятку

В 2024 году Первомайский районный суд Краснодара признал всех участников виновными. Иван Капралов получил 8 лет колонии строгого режима за покушение на взятку в особо крупном размере, которые засчитались отбытыми с учетом времени под стражей и домашним арестом. Стрельцову и Малиновскую приговорили к штрафам 1,8 млн и 1,5 млн руб. соответственно с запретом заниматься адвокатской деятельностью на 2 года за посредничество во взяточничестве.