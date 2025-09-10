Ричмонд
В Ленинском районе женщина упала в трехметровый колодец

В селе Челядиново Ленинского района женщина упала в трехметровый колодец и получила травму ноги.

Источник: МЧС Крыма

Об этом сообщили в МЧС Крыма.

Для оказания помощи на место происшествия немедленно выехала команда Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе трех человек.

Используя альпинистское снаряжение, спасатели спустились к пострадавшей. На месте ей была оказана первая помощь, включая наложение шины на травмированную ногу. Применив спасательную косынку и специальный трипод, сотрудники «КРЫМ-СПАС» успешно эвакуировали женщину из труднодоступного места и передали ее медицинским работникам для дальнейшей помощи.