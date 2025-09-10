Ричмонд
Выбросивший 17-летнюю дочь из окна иностранец предстанет перед судом в Иркутске

Гражданин иностранного государства, обвиняемый в истязании дочери и покушении на убийство, сядет на скамью подсудимых в Иркутской области.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре прошлого года 43-летний мужчина на протяжении дня избивал свою дочь в квартире дома на улице Розы Люксембург в областном центре. Вечером отец вытолкнул девушку из окна четвертого этажа, рассказали в региональном главке СК.

Пострадавшую доставили в медучреждение, врачам удалось спасти ее жизнь. Девушка дала правоохранителям показания, изобличающие отца.

Задержанный силовиками фигурант дела не признал вину. Во время следствия он находился под стражей. В ближайшее время иностранец предстанет перед судом.