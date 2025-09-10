Ричмонд
Три человека пострадали при столкновении «Урала» и «двенадцатой» в Самарской области

В среду, 10 сентября, в Красноармейском районе Самарской области несколько человек погибли в ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ И ЧС».

Столкнулись «Урал» NEXT и ВАЗ-2112. В результате погибли три человека и еще одного госпитализировали с травмами.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 126 Красноармейского района.