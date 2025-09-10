Подростка ждет суд за сожжение «Нового завета» в Новосибирске

По материалам дела, в декабре 2024 года подросток записал видеоролик, где он оскорбительно отозвался о Библии, а также людях, которые исповедуют христианство и иудаизм. При этом несовершеннолетний держал в руках книгу «Новый завет», которую впоследствии поджег, бросил на пол и пнул.