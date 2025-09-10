Ричмонд
Подростка ждет суд за сожжение «Нового завета» в Новосибирске

Несовершеннолетний снял это на видео, которое выложил в Telegram-канал.

В Новосибирске будут судить 17-летнего юношу, который поджег книгу «Новый завет», снял этот процесс на видео и опубликовал в Telegram-канале, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

По материалам дела, в декабре 2024 года подросток записал видеоролик, где он оскорбительно отозвался о Библии, а также людях, которые исповедуют христианство и иудаизм. При этом несовершеннолетний держал в руках книгу «Новый завет», которую впоследствии поджег, бросил на пол и пнул.

Видеозапись юноша разместил в одном из каналов мессенджера Telegram. Общественность выразила недовольство действиями подростка.

Дело поступило в Ленинский районный суд 8 сентября.