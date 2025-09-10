В Иркутске мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство дочери

В Иркутске мужчина предстанет перед судом за истязание и покушение на убийство своей 17-летней дочери. Проезжая по улице Пискунова, отец увидел дочь, которая в это время должна была быть на уроках в школе. Недовольный мужчина ударил её и принудительно заставил сесть в машину. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— В машине отец наносил удары школьнице руками, а приехав домой, взял металлический шланг и бил им. Во время ссоры мужчина толкнул дочь к открытому окну, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Девочка упала с четвертого этажа квартиры и получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожало.
Ее 43-летнего отца задержали. Следователи завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Истязание». Подсудимый не полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Иркутска для дальнейшего разбирательства.