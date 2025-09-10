В Иркутске мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство дочери

В Иркутске мужчина предстанет перед судом за истязание и покушение на убийство своей 17-летней дочери. Проезжая по улице Пискунова, отец увидел дочь, которая в это время должна была быть на уроках в школе. Недовольный мужчина ударил её и принудительно заставил сесть в машину. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.