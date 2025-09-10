Не получила денег на алкоголь и схватилась за нож: из-за 1000 рублей женщина зарезала пенсионера

Все случилось в июле прошлого года. Женщина распивала спиртное с пожилым мужчиной из села Айсуак, после чего, зная, что тот недавно получил пенсию, потребовала у него деньги на алкоголь. Получив отказ, она не менее трех раз ударила его ножом в жизненно важные органы, связала его, похитила 1000 рублей и скрылась.