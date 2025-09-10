Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не получила денег на алкоголь и схватилась за нож: из-за 1000 рублей женщина зарезала пенсионера

Жительницу Башкирии осудили за убийство пенсионера из-за 1000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор 36-летней жительницы Куюргазинского района, обвиняемой в жестоком убийстве знакомого. Об этом рассказали сотрудники Объединенной пресс-службы судов республики, а также прокуратуры и Следственного комитета региона.

Все случилось в июле прошлого года. Женщина распивала спиртное с пожилым мужчиной из села Айсуак, после чего, зная, что тот недавно получил пенсию, потребовала у него деньги на алкоголь. Получив отказ, она не менее трех раз ударила его ножом в жизненно важные органы, связала его, похитила 1000 рублей и скрылась.

— От полученных травм потерпевший скончался на месте через непродолжительное время. Его тело обнаружили соседи и сообщили в правоохранительные органы. Одна из соседок пояснила, что видела обвиняемую накануне с потерпевшим, — сообщил несколько месяцев назад СК.

На женщину завели уголовное дело по статьям «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство, сопряженное с разбоем». Она полностью признала вину. Все материалы были направлены в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.

— Суд назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год, — заявили в прокуратуре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.