В Воронежской области из прицепа «КамАЗа» вылетела свекла прямо в «Рено», ранен водитель

Во вторник, 9 сентября, в 22.20 в Новохоперском районе случилась авария. Шофер «КамАЗа» с прицепом, перевозившего сахарную свеклу, 55-летний житель Таловского района, не справился с управлением фурой. В результате грузовик устоял. А вот прицеп опрокинулся. Высыпавшаяся на проезжую часть свекла задела проезжавший по встречной полосе «Рено-Каптюр». 48-летний водитель иномарки, местный житель, пытаясь уклониться от летевших в него корнеплодов, врезался в опору дорожного знака. Мужчина получил травмы, его отвезли в больницу.