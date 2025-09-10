Ричмонд
В Воронежской области из прицепа «КамАЗа» вылетела свекла прямо в «Рено», ранен водитель

В Новохоперском районе шофер «КамАЗа» не справился с управлением и опрокинул прицеп. Высыпавшийся груз задел «Рено», водитель иномарки попал в больницу.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

Во вторник, 9 сентября, в 22.20 в Новохоперском районе случилась авария. Шофер «КамАЗа» с прицепом, перевозившего сахарную свеклу, 55-летний житель Таловского района, не справился с управлением фурой. В результате грузовик устоял. А вот прицеп опрокинулся. Высыпавшаяся на проезжую часть свекла задела проезжавший по встречной полосе «Рено-Каптюр». 48-летний водитель иномарки, местный житель, пытаясь уклониться от летевших в него корнеплодов, врезался в опору дорожного знака. Мужчина получил травмы, его отвезли в больницу.

Авария случилась на 104 километре дороги «Трасса “Дон” — Бобров — Таловая — Новохоперск.

Автоинспекторы разбираются, почему шофер «КамАЗа» потерял контроль над машиной.

Напомним, 9 сентября около полудня в Нижнедевицком районе 53-летний водитель скутера вылетел с дороги, опрокинулся в кювет и погиб.