Стадион в Шахтах не могут построить 12 лет из-за мошенничества: официально

ШАХТЫ, 10 сентября, ФедералПресс. Прокуратура выявила хищения почти на миллион рублей при строительстве стадиона «Шахтер» в Шахтах, возведение которого не удается завершить уже 12 лет.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«️Общий ущерб оценили в 900 тысяч рублей, в то время как цена контракта составляет 833,5 млн», — заявили в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили после проверки, установившей, что подрядчик ООО ГК «Альянс» в отчетной документации указал фиктивные материалы и невыполненные работы. Недавно объект осмотрел врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, отметивший, что готовность стадиона составляет 70%.

В то же время подрядчик заявил о необходимости дополнительных работ, не предусмотренных проектом, подчеркнув, что они проходят государственную экспертизу.