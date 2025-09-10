Стадион в Шахтах не могут построить 12 лет из-за мошенничества: официально

«️Общий ущерб оценили в 900 тысяч рублей, в то время как цена контракта составляет 833,5 млн», — заявили в прокуратуре.
Уголовное дело возбудили после проверки, установившей, что подрядчик ООО ГК «Альянс» в отчетной документации указал фиктивные материалы и невыполненные работы. Недавно объект осмотрел врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, отметивший, что готовность стадиона составляет 70%.
В то же время подрядчик заявил о необходимости дополнительных работ, не предусмотренных проектом, подчеркнув, что они проходят государственную экспертизу.