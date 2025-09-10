19-летний парень, домогавшийся женщину в подъезде, получил 5 суток ареста. На суде он заявил, что не контролировал свои действия

Женщина возвращалась домой, когда в подъезд за ней увязался молодой парень. Сначала он просил у неё номер телефона, чтобы познакомится и продолжить общение, а когда получил отказ, начал приставать и трогать её. Женщина закричала, и тогда он испугался и сбежал.
На суде обвиняемый признал вину и заявил, что «не контролировал свои действия». Именно поэтому он попросил о смягчении наказания. В результате суд признал его виновным по статье 41−1 Кодекса об административной ответственности (сексуальное домогательство) и назначил наказание — 5 суток административного ареста.