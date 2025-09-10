Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ни денег, ни машин, которые реализованы за границей на $1 миллион». Около 40 белорусов пострадали от действий автохауса, взявшего их авто на продажу

Около 40 белорусов пострадали от действий автохауса, взявшего их авто на продажу.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел сообщает, что белорусы пострадали от действий автохауса, взявшего их авто на продажу.

В милицию обратилось уже около 40 человек. Они передавали свои машины для продажи фирме, заключая с автохаусом официальный договор.

«Однако ни денег, ни машин не получили. Установлено, что практически все иномарки реализованы за границей», — говорят в МВД.

Оперативники проводят проверку по заявлениям клиентов автохауса, которые по официальным договорам передавали фирме свои автомобили для продажи. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по фактам продажи авто.

«Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, превышает миллион долларов», — говорят в милиции, добавляя: оказавшимся в аналогичной ситуации надо обратиться в районный орган внутренних дел или по телефону 102.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении заблудившихся беспилотников над Беларусью и обмене информацией с Польшей и Литвой.

Напомним, 10 сентября соседняя с Беларусью Польша частично закрывала воздушное пространство. А ранее стало известно, что Польша закрывает границу с Беларусью. Собрали все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 года и сроках этого решения.