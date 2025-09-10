«Ни денег, ни машин, которые реализованы за границей на $1 миллион». Около 40 белорусов пострадали от действий автохауса, взявшего их авто на продажу

Напомним, 10 сентября соседняя с Беларусью Польша частично закрывала воздушное пространство. А ранее стало известно, что Польша закрывает границу с Беларусью. Собрали все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 года и сроках этого решения.