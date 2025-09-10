«Ни денег, ни машин, которые реализованы за границей на $1 миллион». Около 40 белорусов пострадали от действий автохауса, взявшего их авто на продажу

Министерство внутренних дел сообщает, что белорусы пострадали от действий автохауса, взявшего их авто на продажу.
В милицию обратилось уже около 40 человек. Они передавали свои машины для продажи фирме, заключая с автохаусом официальный договор.
«Однако ни денег, ни машин не получили. Установлено, что практически все иномарки реализованы за границей», — говорят в МВД.
Оперативники проводят проверку по заявлениям клиентов автохауса, которые по официальным договорам передавали фирме свои автомобили для продажи. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по фактам продажи авто.
«Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, превышает миллион долларов», — говорят в милиции, добавляя: оказавшимся в аналогичной ситуации надо обратиться в районный орган внутренних дел или по телефону 102.
